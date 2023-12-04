Если найти в интернете материалы для учителей, воспитателей или родителей легко, то, чтобы найти грамотный проверенный материал для логопеда нужно очень постараться!

Мы создали целый раздел с полезными материалами, где собрали готовые для использования документы и практические вебинары, картотеки и мастер-классы. Раздел регулярно пополняется новыми материалами для работы логопедов.

Для создания материалов мы углубились в изучение актуальных изменений законодательства, сформировали списки обязательных мероприятий, пересекающихся с работой других ваших коллег, а также связались с практикующими специалистами, чтобы сделать шаблоны максимально наполненными и готовыми к использованию в работе.

Все материалы соответствуют изменениям, которые отражены в ФООП и ФГОС, являются универсальными для специалистов, а также содержат инструкции для того, чтобы ваша работа была максимально эффективной!