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МАСТЕР-КЛАССЫ, ДОКУМЕНТЫ
Полезные материалы для логопедов
Освойте логопедический массаж, нейроигры, речевое дыхание, артикуляционную гимнастику и современные способы запуска речи!
Сэкономьте время на подготовку обязательных документов для ДОУ и школ с готовыми шаблонами! Соответствуют ФГОС и ФОП.
Экономьте время на подготовке документов
Готовые шаблоны обязательных документов помогут в десятки раз сократить время на бумажную работу. Все документы соответствуют актуальным требованиям законодательства.
Практические мастер-классы
Предлагаем мастер-классы от практикующих логопедов и дефектологов с большим стажем работы и опытом в проведении онлайн обучения.
Разнообразие материалов
Выбирайте готовые материалы для развития собственных компетенций и экономии времени. Мы заботимся о том, чтобы ваша была направлена на качественную помощь детям, а не на бумажную волокиту.
Мастер-классы для логопедов и не только
Готовые документы для логопедов
Если найти в интернете материалы для учителей, воспитателей или родителей легко, то, чтобы найти грамотный проверенный материал для логопеда нужно очень постараться!
Мы создали целый раздел с полезными материалами, где собрали готовые для использования документы и практические вебинары, картотеки и мастер-классы. Раздел регулярно пополняется новыми материалами для работы логопедов.
Для создания материалов мы углубились в изучение актуальных изменений законодательства, сформировали списки обязательных мероприятий, пересекающихся с работой других ваших коллег, а также связались с практикующими специалистами, чтобы сделать шаблоны максимально наполненными и готовыми к использованию в работе.
Все материалы соответствуют изменениям, которые отражены в ФООП и ФГОС, являются универсальными для специалистов, а также содержат инструкции для того, чтобы ваша работа была максимально эффективной!